LPCAMM2 – vrača se nadgrajevanje pomnilnika v prenosnikih

Decembra je JEDEC potrdil novi standard za pomnilniške module CAMM2, ki je nekoliko modificirana različica Dellovega predloga CAMM. Na sejmu CES-u, ki je minuli teden potekal v Las Vegasu, je Micron že pokazal prve tovrstne module, ki bodo v prenosne računalnike ponovno vrnili nadgradljivost pomnilnika.

Stari standard SODIMM je zgolj pomanjšana verzija pomnilnika za osebne računalnike, s katero so proizvajalci prenosnih računalnikov počasi začeli trkati ob meje. Za 128-bitno komunikacijo smo potrebovali dva modula, kar je zavzelo že precej prostora, pa tudi hitrosti so bile omejene. Proizvajalci so začeli problem reševati z integracijo pomnilniških čipov neposredno na matične plošče, s čimer so sicer porabili precej manj prostora in pridobili nekaj hitrosti, a hkrati onemogočili kakršnokoli nadgradnjo.

LPCAMM2 rešuje ta problem. Novi moduli podpirajo 128-bitni dostop (že z enim modulom), merijo do 64 GB in zmorejo hitrosti do 9600 MT/s. Hkrati so tudi fizično manjši od SO DIMM, zato se lahko spet nadejamo samostojnih modulov, kar bo omogočalo nadgradnjo.

Micron je na CES-u predstavil module s kapacitetami 16, 32 in 64 GB. Samsung je že lani napovedal module LPCAMM2, kmalu pa bodo sledili tudi ostali proizvajalci. Sedaj jih morajo posvojiti le še sestavljavci računalnikov, pa bomo nekaj časa ponovno veselo nadgrajevali pomnilnik v prenosnih računalnikih.