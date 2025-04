Logitech tiho zvišal cene

V zadnjih dveh mesecih so se cene številnih mišk, tipkovnic in drugih računalniških dodatkov podjetja Logitech občutno zvišale.

V nekaterih primerih za četrtino višje cene so bile nenapovedane. Podjetje sprememb ni javno najavilo, a pozorni uporabniki in analitiki so že zaznali precejšnje podražitve. Cameron Dougherty je na spletišču YouTube podrobno predstavil primere konkretnih izdelkov, med njimi priljubljeno miško MX Master 3S, katere cena je zrasla s 100 na 120 ameriških dolarjev. Tudi brezžična tipkovnica K400 Plus je doživela enega večjih skokov, z 28 na 35, medtem ko nekateri izdelki ostajajo na isti cenovni ravni.

Čeprav Logitech razlogov za podražitve ni uradno komentiral, analitiki domnevajo, da gre za odziv na novo carinsko politiko ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa. Prav ti globalni carinski ukrepi so podjetje pred kratkim prisilili, da je preklicalo svojo finančno napoved za leto 2026, kar kaže na večjo negotovost v poslovanju.

