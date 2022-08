Objavljeno: 3.8.2022

Logitech se podaja v svet igralnih konzol

Švicarsko podjetje Logitech, najbolj znano po miškah (in še čem), je najavilo partnersko pogodbo s kitajskim velikanom Tencent Games. Rezultat naj bi bil ročna igralna konzola, ki bo omogočala igranje iger v oblaku.

Zapisali so, da bo Logitech poskrbel za strojno opremo, Tencent Games pa za programske storitve, končni rezultat pa naj bi bila naprava, ki bo zmogla »predvajati« igre iz spletnih servisov Xbox Cloud Gaming in NVidia Geforce Now. Ker igranje iger iz oblaka zahteva »le« hiter internet, strojna oprema pa je lahko le osnovna, bi lahko bila napovedana igralna konzola ustrezno cenovno ugodna.