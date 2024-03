Logitech predstavil spletno kamero z umetno inteligenco

Logitech je lansiral novo spletno kamero MX Brio, ki s pomočjo umetne inteligence poskrbi za boljše posnetke in kakovostno živo sliko.

Spletna kamera Logitech MX Brio podpira pretočno sliko v ločljivosti 4K pri 30fps ali 1080p pri 60fps, ima zaslonko f/2.0 ter ohišje iz aluminija. Med posebnosti sodijo fizična zaslonka za zagotavljanje zasebnosti, ki v načinu Show Mode samodejno preusmeri pogled spletne kamere v prikaz delovne mize, dva mikrofona z usmerjenim snemanjem ter zmožnosti umetne inteligence, s katerimi kamera sama zazna položaj obraza v okviru spletne kamere in ustrezno prilagodi belino, osvetlitev ter fokus slike. S programsko opremo Logitech Options Plus ali G Hub je omogočeno ročno prilagajanje elementov, kot so vidno polje spletne kamere, osvetlitev, hitrost zaklopa, ISO, barvna temperatura, kontrast, nasičenost in ostrina.

Spletna kamera Logitech MX Brio je že na prodajnih policah in stane 200 ameriških dolarjev.