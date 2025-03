Objavljeno: 17.3.2025 07:00

Lockheed Martin razvija alternativo GPS-u brez satelitov

Ameriški velikan Lockheed Martin se je lotil projekta za ameriško vojsko, v katerem bodo razvili kvantni navigacijski sistem, ki ne bo potreboval GPS. Ta bo uporaben zlasti na področjih, kjer je signal GPS slab ali namerno moten. Novi sistem se bo imenoval QuINS.

Osnovna zamisel je preprosta in sega daleč v preteklost. Pred pojavom navigacijskih sistemov, kot je GPS, ki temeljijo na zunanji informaciji o poziciji, smo se orientirali preprosteje. Če so (denimo vojaki) vedeli, kje so začeli in kam so šli, so lahko izračunali, kje so (v angleščini dead reckoning). Tovrstna navigacija na slepo je omejena z natančnostjo poznavanja hitrosti in smeri, napake pa se seštevajo s časom.

QuINS (Quantum-enabled Inertial Navigation System) naj bi bil tako natančen, da bo lahko deloval brez kakršnegakoli zunanjega signala. Razvili bodo kvantne senzorje za položaj, hitrost in usmerjenost, kar bo zadoščalo za sprotno izračunavanje lokacije. V projektu bo sodeloval več industrijskih partnerjev, denimo Q-CTRL in AdSense. Končni cilj je razviti sistem, ko bo povsem neodvisen od GPS in ga ne bo možno motiti.