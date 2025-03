Objavljeno: 18.3.2025 21:00

Llama z milijardo prenosov!

Veliki jezikovni model Llama je bil prenesen že milijardokrat, se je pohvalil Metin šef Mark Zuckerberg. Meta je bila prvi tehnološki velikan, ki je svoj model umetne inteligence odprl svetu in izdal kot dostopno kodo, ki jo lahko vsakdo izboljšuje in uporablja. Sedaj imamo potrditev, da je bila to pravilna odločitev, saj je povpraševanja po takih modelih izjemno veliko.

Decembra lani so beležili kumulativno 650 milijonov prenosov, sedaj pa že polovico več. Llamo na primer Meta uporablja v svojem pomočniku Meta AI, torej živi v celotnem ekosistemu Facebook/Instagram/WhatsApp. Meta sproti posodablja model in nudi orodja za njegovo rafinacijo, ki so dostopne pod posebno licenco.

Llama ni odprtokodna v klasičnem smislu besede, saj licenca ni GPL ali kaj podobnega, temveč lastna. Ta je nekoliko restriktivnejša, a še vedno Llamo uporabljajo tudi velikani, kot so Spotify, AT&T in Dooradash.

Pri tem še vedno ni jasno, ali se je učila na nezakonito pridobljenih knjigah, kar ji v tožbi očitajo avtorji. Videti je, da je bila Meta preveč lahkomiselna in je knjige prenesla kar prek omrežja torrent. A po drugi strani je bila Meta zgled drugim podjetjem, ki so takisto odprla modela: zadnji primer je DeepSeek, o katerem bomo pisali v naslednji številki revije.

Dotlej pa le namig: Llamo in druge brezplačne modele lahko na svoji infrastrukturi najlaže poganjate prek orodja ollama.