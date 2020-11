Ljubljanska Urbana po novem na voljo tudi na telefonih Apple

Pri Telekomu so nadgradili aplikacijo Urbana za operacijski sistem iOS, zato ta po novem omogoča brezstično plačevanje, enako kot androidna različica to zmore že leta.

Poleg tega, da je z aplikacijo mogoče brezstično plačevati na avtobusih, parkomatih, postajah BicikeLJ in na vzpenjači, je v aplikaciji (tudi v različici za Android) po novem na voljo tudi gumb Upark, ki omogoča plačevanje parkirnin s pomočjo SMSov. Uporabnik v aplikacijo le vnese registrsko tablico svojega avtomobila in s pomočjo samodejne ali ročne izbire lokacije izbere za koliko časa želi plačati parkirnino.

Prednost »telefonske« Urbane pred običajno je stalno vidno stanje na računu in možnost digitalnega polnjenja, čeravno je to še vedno mogoče le preko relativno zaprtega sistema Moneta oz. Valú. Ko bomo dočakali možnost polnjenja s Paypalom ali celo kreditnimi karticami, vas gotovo obvestimo. Če se bo to kdaj zgodilo.