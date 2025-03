Objavljeno: 14.3.2025 05:00

Lip-Bu Tan postal novi Intelov direktor

Iz Intela so sporočili, da bo novi izvršni direktor Lip-Bu Tan. Trgi so odločitev pozdravili, saj je delnica pridobila 16 odstotkov. Tan je v preteklosti vodil podjetje Cadence Design Systems, ki razvija programsko opremo za proizvajalce čipov, tudi Intel. Do lani je bil član Intelovega upravnega odbora.

Tan bo zamenjal začasna direktorja Davida Zinsnerja in MJ-a Holthausa, ki sta podjetje upravljala od decembrskega odstopa Patricka Gelsingerja. Tan se seveda vrača tudi upravni odbor, kjer bo po funkciji. S tem zaključuje turbulentno in nejasno obdobje v podjetju, Tan pa ima sedaj pred seboj težavno nalogo podjetje ponovno vrniti na pota stare slave.

To ne bo lahko, saj ga je na trgu čipov za umetno inteligenco prehitela Nvidia, na trgu čipov za osebne računalnike in podatkovne centre vodi AMD, v varčnih napravah pa arhitektura ARM. Intel je v težki situaciji, ko se mora skorajda na novo izumiti. Nvidia bi Intel zlahka kupila, tudi AMD je postal večji.

Tan je bil rojen v Maleziji, odraščal je v Singapurju, nato pa je prevzel ameriško državljanstvo in se preselil na Zahod. Na MIT-u je študiral jedrsko tehniko, v Kaliforniji pa poslovne vede. Leta 1987 je ustanovil sklad tveganega kapitala Walden International. V svoji karieri je bil investitor in direktor. V letih 2009 in 2021 je vodil Cadence Design Systems, ki ga je skorajda rešil pred propadom. V tem času je podjetje zraslo za 33-krat. Sedaj mora Intelu zgolj spremeniti trajektorijo iz negativne v pozitivno, kar bo še težje.