Linuxu ne pojenja sapa

Junija lani je Linux dosegel rekordni tržni delež, potem je letos februarja prvikrat presegel štiri odstotke, sedaj pa se trend nadaljuje. Vse kaže, da ni šlo za osamelce ali slučajne skoke, temveč za stabilen trend.

Linuxov tržni delež se še vedno počasi povečuje. Na namiznih računalnikih je marca letos dosegel 4,05 odstotka, kar je 0,02 odstotne točke več kot februarja. K temu ni prištet ChomeOS, ki je tehnično gledano tudi Linux – z njim vred ima Linux že dobrih šest odstotkov.

Zanimivo je, da je Linux potreboval 30 let, da je dosegel prve tri odstotke, naslednja pa je dodal v pičlih osmih mesecih. O razlogih je težko špekulirati. Nekateri menijo, da je to tudi posledica Steam Decka in SteamOS, a neposredne povezave ne moremo dokazati.

Seveda je na trgu strežnikov in visoko zmogljivih superračunalnikov Linux že dlje časa zelo uveljavljen sistem.