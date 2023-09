Linuxova jedra LTS odslej podprta le dve leti

Linuxova jedra z oznako LTS, ki so bila doslej podprta šest let, bodo odslej posodobitve dobivala le dve leti. Razvijalec Jonathan Corbet, ki dela na Linuxovem jedru, je novost utemeljil s pomanjkanjem vzdrževalcev Linuxovega jedra in nesmotrnostjo podpore zelo starim jedrom, ki skorajda nimajo uporabnikov.

Trenutno je podprtih šest jeder 6.1, 5.15, 5.10, 5.4, 4.19, 4.14. Verzija 4.14 bo januarja 2024 zdrsnila v prazgodovino, kar se bo zgodilo s še dvema verzijama. Corbet je pojasnil, da jih nima smisla vzdrževati, ker nimajo uporabnikov. Predvsem pa si tega ne morejo privoščiti. Razvijalcev Linuxa ne manjka, količina kode se povečuje, a temu ne sledi število vzdrževalcev. Ti ključni stebri stabilnosti, ki morajo pregledati vsak košček kode, ostajajo v nespremenjenem številu. Hkrati za svoje početje niso plačani, temveč ga opravljajo poleg rednih služb. Vse to pomeni, da so preobremenjeni.

Hitrih rešitev ni – v idealnem svetu bi jim delodajalci vzdrževanje šteli v delovni čas in jih zato plačali – zato jih skušajo vsaj razbremeniti. Dolgoročno pa bodo morali ugotoviti, da Linux ni le samopostrežba. Če želimo uporabljati njegove prednosti, bo treba vanj tudi vlagati.