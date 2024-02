LinuxONE 4 Express: mainframe cenejši od strežnikov x86

IBM je predstavil nov nizkocenovni mainframe računalnik LinuxONE 4 Express, za katerega trdijo, da nudi tja do 52% nižji strošek lastništva v dobi petih let, kot pri ekvivalentnih strežnikih s tehnologijo x86.

Časi, ko so mainframe računalniki bili sinonim za velike in predvsem drage računalniške sisteme, postajajo spomin iz preteklosti. Novi LinuxONE 4 Express je razmeroma preprost strežniški sistem, vnaprej konfiguriran za namestitev v strežniško omaro, s katerim ciljajo na mala in srednje velika podjetja.

Novi mainframe računalnik je najmanjši član nove družine računalnikov IBM Rockhopper in je lahko opremljen z največ 16 procesorskimi enotami IBM Integrated Facility for Linux (IFL). Te enote podpirajo samo operacijski sistem Linux in so uporabljene tako v strežnikih LinuxONE, kot večjimi sistemi IBM Z.

Vsaka od procesnih enot vsebuje procesor Teleum narejen v 7 nm arhitekturi, ki premore osem jeder in deluje pri taktu 4,6 GHz. Procesna enota podpira do 864 GB velike pomnilnike, vsebuje pa tudi koprocesor za procesiranje umetne inteligence, s posebno podporo za hitro procesiranje množice podatkov v realnem času.

Novi računalnik je zasnovan tako, da skupaj z IBM-ovo programsko opremo GDPS in pomnilniškimi sistemi serije DS8000 s tehnologhijo HyperSwap zagotavlja razpoložljivost delovanja 99,999999 % (osem devetic!) pri izvajanju kontejnerjev Red Hat Kubernetes OpenShift.

Obenem ponuja tehnologijo IBM Secure Execution za Linux, ki temelji na stojni opremi, s katero ščiti podatke, ki se izvajajo v navideznih strojih Linux Kernel Virtual Machines (KVM), pred vpogledi in spreminjanjem s strani strežniškega okolja. S tem so poskrbeli za zaščito tako predzunanjimi napadi, kot tudi notranjimi grožnjami. IBM trdi, da gre za enega najbolj varnih sistemov na trgu.

Cena sistemov LinuxONE 4 Express se začne pri 135.000 dolarjih, kar je razmeroma malo za sistem, lahko nadomešča celo gručo strežnikov x86, a obenem porabi manj prostora in olajša vzdrževanje celotnega sistema.