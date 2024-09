Objavljeno: 20.9.2024 10:00

Linux postaja operacijski sistem v realnem času (RTOS)

Napočil je težko pričakovani trenutek, ko je Real-Time Linux postal del glavnega dela Linuxovega jedra (mainline). S tem torej Linux postaja uporaben tudi RTOS oziroma operacijski sistem z izvajanjem v realnem času. To pa je zelo pomembno za posebne vrste uporabe.

Širše znani operacijski sistemi, kot so Windows, macOS ali običajni Linux se odzivajo na dogodke, ko se ti zgodijo, in ko utegnejo. Zato se lahko zgodi, da bo listanje drevesne strukture diska trajalo dlje, da bo inicializacija skenerja trajala par sekund ali minut itd. RTOS so zgrajeni drugače, in sicer se odzivajo v jasno opredeljenih in predpisanih časovnih omejitvah, ki so lahko milisekunde ali mikrosekunde. RTOS so namenjeni ključnim opravilom, kjer je zanesljivost najvišja prioriteta. Ni treba, da so zelo hitri, morajo pa biti povsem predvidljivi oziroma deterministični.

Tak RTOS je na primer VxWorks, ki teče na roverjih na Marsu in v Boeingovem letalu 787 Dreamliner. V teh primerih namreč ni sprejemljivo, da bi si sistem vzel kakšno sekundo več premora, ker bi moral nujno rešiti neki proces v ozadju, kar se pri domačih računalnikih lahko dogaja.

Od jedra Linux 6.12 je torej vključena koda za RTOS v jedro. To pa pomeni, da bi lahko Boeingova letala na primer poganjal Linux. To omogoča koda PREEMPT_RT, ki jo je Ingo Molnar začel pripravljati leta – 2004!

Razvoj je nato potekal z različnimi hitrostmi, številni deli te kode pa so se premikali v jedro. A končni PREEMPT_RT so vključili šele, ko so bili res prepričani, da je stabilen. Kodo so večkrat napisali spočetka, odstraniti in spremeniti so morali še nekatere druge funkcije in končni rezultat je tu. Linux postaja RTOS.