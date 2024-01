Linux, ki oživi stare prenosnike

Izšla je nova različica distribucije MX Linux, ki je posebej primerna za starejše prenosnike in osebne računalnike.

MX Linux je zasnovan kot varčna in uporabniku prijazna distribucija operacijskega sistema Linux. Različica 23.2 temelji na Debianu 12.4 Bookworm in vključuje posodobitve priloženih aplikacij. Uporabniki standardnih različic MX Linux 23.2 z namiznimi okolji Xfce ali Fluxbox prejmejo dolgoročno podprto (LTS) različico jedra 6.1. Na voljo je tudi različica Advanced Hardware Support (AHS) z Linuxom 6.6 LTS in namizjem Xfce, ki vključuje novejšo strojno opremo in grafične knjižnice (Mesa). Ne glede na uporabljeno različico MX Linuxa so uporabniki deležni večpredstavnostnega sistema PipeWire 1.0. Prav tako so vključeni nekateri popravki hroščev v namestitvenem programu in novo orodje MX Locale za upravljanje jezikov.

MX Linux 23.2 predstavlja pomembno posodobitev za uporabnike, ki iščejo stabilno in varčno Linux distribucijo za starejše naprave, s poudarkom na izboljšani večpredstavnosti in podpori za napredno strojno opremo.