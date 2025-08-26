Linux ima rojstni dan!

Pred natanko štiriintridesetimi leti, 25. avgusta 1991, je Linus Torvalds v novičarsko skupino comp.os.minix zapisal znamenite vrstice: »Pozdravljeni vsi, ki uporabljate minix – Pišem (brezplačen) operacijski sistem (le kot hobij, ne bo velik in uraden kot gnu) za klone 386(486)AT«. Končal je še bolj udarno: »NI prenosen (uporablja preklapljanje med opravili 386) in verjetno nikoli ne bo podpiral ničesar drugega kot diskov AT, ker drugih nimam«. Danes Linux poganja strežnike, jedrske podmornice, milijarde telefonov in še marsikaj.

Linux je star skoraj točno toliko kot naša država, oba pa sta v tem času napredovala in – vsak na svojem področju – osvojila svet. Linux sicer ni športni velikan, je pa najbolj razširjen operacijski sistem na svetu, če štejemo vse naprave, ne le osebnih računalnikov. Začelo se je s prehodom z Minixa na odprt, brezplačen sistem za računalnike 386 in 486.

Septembra 1991 je izšla verzija 0.01. Torvalds je želel sistem poimenovati Freax, ker naj bi bilo ime Linux preveč egoistično – kar je še ena zabavna podrobnost, če pomislimo na Torvaldsov današnji sloves dobrohotnega, a vzkipljivega tirana – a je eden izmed administratorjev strežnika FTP mapo poimenoval Linux. Freax naj bi bilo neprimerno ime.

Morda je imel prav, zagotovo pa je bil tudi Linux zadetek v polno. Danes gre za pojem stabilnosti v vseh pomenih besede.