Objavljeno: 14.8.2025 05:00

Linus Torvalds spet ponorel

Linus Torvalds, izumitelj in še vedno glavni skrbnik Linuxa, je vedno slovel kot vzkipljiv človek, zato tudi njegov zadnji izbruh ni zelo presenetljiv. Ob pripravi nove verzije jedra 6.17 jih je pošteno napel Palmerju Dabbeltu, ki je predložil kopico popravkov za RISC-V. Torvalds je, milo rečeno, ponorel.

Že pred izidom nove verzije, v fazi zbiranja predlogov novosti, je skupnost opozoril, da bo okno (merge window)nekoliko krajše in bolj kaotično, ker bo pol meseca samo potoval zaradi osebnih obveznosti. Posvaril je, naj avtorji ne zamujajo in ne predlagajo sprememb tik pred zdajci.

Dabbelt je storil točno to, hkrati pa njegova koda ni bila na nivoju, ki bi ga Torvalds pričakoval. V javnem sporočilu na LKML je izbruhnil: "To so navadne smeti, ki za povrhu še zamujajo. Zgodnje prijave sem zahteval, ker zaradi poti nimam veliko časa. Če se tega ne morete držati, naj bodo vsaj prispevki kakovostni." Kodo, ki jo je oddal Dabbelt, je označil kot "smeti, dobesedno smeti. Tega mi nihče ne bi smel nikoli poslati." Po njegovem mnenju je tovrstna koda "aktivno slabša svet, v katerem živimo".

Povedno je, da to sploh niso najbolj surovi komentarji, ki jih je Torvalds kdaj izustil. Leta 2018 se je za krajši čas umaknil od vodenja, ker je ugotovil, da ima problem pri obvladovanju jeze. Ko se je vrnil, naj bi bil boljši človek. A še vedno je velikanski perfekcionist, ki zahteva najvišje standarde in ljudem, ki jih ne dosegajo, to tudi zelo neposredno pove. Včasih preveč neposredno.