LinkedIn odpušča

LinkedIn je novo večje tehnološko podjetje, ki napoveduje masovno odpuščanje kljub dobrim poslovnim rezultatom.

Izvršni direktor podjetja Ryan Roslansky je v sporočilu zaposlenim povedal, da bodo pri LinkedInu v okviru spremembe strategije poslovanja odpustili 716 ljudi ter ukinili kitajsko aplikacijo za iskanje zaposlitve InCareer. Pri LinkedInu je zaposlenih približno 20.000 ljudi, zato odpuščanja predstavljajo približno 3,5 odstotka celotnega števila zaposlenih.

To je le najnovejši primer obsežnih odpuščanj v tehnološki industriji v zadnjih nekaj mesecih. Matično podjetje LinkedIna, Microsoft, je januarja napovedalo, da bo brez dela pri njih ostalo 10.000 delavcev, večja odpuščanja pa so izvedli tudi v podjetjih Meta, Alphabet in Amazon.