Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 24.9.2025 07:00

LinkedIn bo uporabil vaše podatke za učenje svoje umetne inteligence, če ne boste rekli ne

Še vedno drži, da brezplačne storitve na internetu plačamo z lastnimi podatki, kar je vnovič potrdil LinkedIn. Sporočili, da bodo začeli trenirati lastne modele umetne inteligence na uporabniških podatkih. Kdor temu nasprotuje, se bo moral aktivno odjaviti (opt-out).

Sprememba se napoveduje 3. novembra letos. LinkedIn bo postrgal vse dostopne vsebine, kar vključuje profile, objave, življenjepise in drugo javno aktivnost. Sprememba bo veljala v EU, evropskem gospodarskem prostoru, Veliki Britaniji, Švici, Kanadi in Hongkongu. Kdor se želi izogniti tovrstni uporabi osebni podatkov, bo moral izpolniti poseben obrazec (LinkedIn Data Processing Objection), ki je – to moramo priznati – enostaven in kratek.

Izvzeti bodo le uporabniki, ki so mlajši od 18 let. Odjavo pa priporočamo tudi vsem ostalim uporabnikom, saj pozitivnih aspektov deljenja osebnih podatkov multinacionalkam v tem primeru ni.

 

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov