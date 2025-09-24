Objavljeno: 24.9.2025 07:00

LinkedIn bo uporabil vaše podatke za učenje svoje umetne inteligence, če ne boste rekli ne

Še vedno drži, da brezplačne storitve na internetu plačamo z lastnimi podatki, kar je vnovič potrdil LinkedIn. Sporočili, da bodo začeli trenirati lastne modele umetne inteligence na uporabniških podatkih. Kdor temu nasprotuje, se bo moral aktivno odjaviti (opt-out).

Sprememba se napoveduje 3. novembra letos. LinkedIn bo postrgal vse dostopne vsebine, kar vključuje profile, objave, življenjepise in drugo javno aktivnost. Sprememba bo veljala v EU, evropskem gospodarskem prostoru, Veliki Britaniji, Švici, Kanadi in Hongkongu. Kdor se želi izogniti tovrstni uporabi osebni podatkov, bo moral izpolniti poseben obrazec (LinkedIn Data Processing Objection), ki je – to moramo priznati – enostaven in kratek.

Izvzeti bodo le uporabniki, ki so mlajši od 18 let. Odjavo pa priporočamo tudi vsem ostalim uporabnikom, saj pozitivnih aspektov deljenja osebnih podatkov multinacionalkam v tem primeru ni.