LG se umika s tržišča pametnih telefonov

Korejsko podjetje LG, nekoč velikan na področju proizvodnje pametnih telefonov, se je odločilo, da se tega ne gre več – tržišče pametnih telefonov bo prepustilo konkurenci.

Komglomerat LG, ki je še vedno vodilno podjetje marsikje drugje (televizorji/zasloni OLED, baterije za električne avtomobile…) se s telefoni zadnja leta v hudi konkurenci ni najbolje znašel. Pri vrhunskih in najdražjih modelih so uporabniki raje posegali po sosedu (Samsung) in Applu, pri cenejših modelih pa so jih povozili cenejši Kitajci. Nekaj časa so še poskušali s posebneži, ki so imeli denimo dva zaslona, ravnokar so izdali modeli Wing, ki ima vrtljiva zaslona, napovedovali so telefon z zaslonom, k se bo lahko zvil. Kot kaže, iz tega zadnjega ne bo nič.

LG se tako pridružuje nekaterim (nekoč) velikanom, ki so iz tega posla že izstopili. Nokia (kjer blagovno znamko vzdržuje podjetje HMD), Blackberry (blagovna znamka prešla v TCL, kmalu v OnwardMobility), HTC (ki je večji del posla, z razvojem vred, prodal Googlu). Kdo bo naslednji? Sony? Verjetno ne, saj ima iz časov združitve z Ericssonovo telefonsko divizijo ogromno telefonskih patentov, ki jih mora vzdrževati. Če se spomnimo še Huaweia, ki je moral zaradi ameriških sankcij odprodati večji del podjetja (blagovno znamko Honor) in se zaradi prepovedi uporabe Googlovih aplikacij in storitev tudi sicer zelo »zmanjšati«, je jasno, da je res velikih podjetij na področju mobilnih telefonov vedno manj.