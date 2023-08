LG predstavil televizor brez kablov

Podjetje LG je predstavilo svojo prvo brezžično televizijo, ki se ponaša z orjaškim 97-palčnim zaslonom in za povezovanje z drugimi napravami ne potrebuje kablov.

Uporabniki z igralnimi konzolami, zvočnimi sistemi in različnimi predvajalniki so vajeni prepletenega klobčiča kablov pred dežurnim televizorjem, a bodo vseeno veseli inovacije podjetja LG, ki je s serijo OLED M zasnovalo napravo brez kablov, z izjemo napajalnega, ki je elegantno skrit v stojalu.

Televizorji OLED M bodo z drugimi napravami povezani s pomočjo posebne enote Zero Connect Box, ki omogoča povezavo z do 9 metrov oddaljenimi napravami in brezžično prenaša vsebino na televizijo s kakovostjo 4K in osveževanjem 120Hz. Škatla je opremljena s tremi vhodi HDMI 2.1, dvema USB režama, omrežno ethernet povezavo in optičnim zvočnim izhodom. Televizija sama podpira zvok Dolby Atmos, Dolby Vision HDR in G-Sync.

Brezžična udobnost seveda ne bo poceni, največji, 97-palčni model bo novopečenega lastnika septembra v Veliki Britaniji olajšal kar za 28 tisoč funtov, medtem ko bosta različici 83 in 77 palcev z osmimi in šestimi tisočaki vseeno skromnejši.