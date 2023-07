Objavljeno: 24.7.2023 05:00

LG bi imel televizorje z reklamami in naročninami

Včasih smo kupili televizor, ki je neumno ždel na polici ali podstavku in prikazoval sliko. Danes so televizorji pametni, pogovarjajo se z internetom, na njih tečejo operacijski sistemi, posodabljajo se in – vsaj LG-ji – kmalu bodo prikazovali reklame.

Proizvajalci strojne opreme ugotavljajo, da bi si tudi oni želeli enakih bonbončkov kakor proizvajalci programske opreme, s čimer imajo v mislih naročnine. Stalen in stabilen vir prihodkov so, čeprav kupce nemalokrat jezijo. LG je jasno napovedal, da kani po tej poti.

Izjavo za javnost so zavili v kopico PR sporočil, med katerimi kar težko razberemo ključno. Podjetje se bo transformiralo v podjetje s pametnimi rešitvami, poiskalo bo nov poslovni model s poudarkom na angažiranosti uporabnikov, za večjo rast pa bodo ustvarili platformo, ki kontinuirno generira dobičke, denimo iz vsebin in naročnin. Prevod?

LG čim več izdelkov narediti naročniških. Televizorji so že pametni, saj na njih teče webOS. Podobno želijo v prihodnjih petih letih storiti še z drugimi izdelki. Ena izmed mimogrede omenjenih novosti bo več reklam na pametnih televizorjih, ki jih bodo prikazovali. Druga novost so naročnine na izdelke, kakršen je LG ThinQ UP. Kupci bodo dobili osnovni model, potem pa bodo napredne funkcije lahko odklenili šele z naročnino. Tak model, ki zveni po aplikacijah, poznajo na primer že proizvajalci avtomobilov.

Ali bodo uporabniki navdušeni nad novostjo, je retorično vprašanje. Število naročnin skokovito raste, saj je že samo ponudnikov pretočnih storitev cel kup. V zvezi s tem se pojavlja izraz utrujenost od naročnin (subscription fatigue), ki opisuje zasičenost z naročninami, kar hromi potrošnike.