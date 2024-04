Objavljeno: 12.4.2024 07:00

Letošnjo Turingovo nagrado prejme Avi Widgerson

Letošnji prejemnik Turingove nagrade za dosežke v računalništvu in informacijski znanosti je postal Avi Wigderson z Univerze Princeton. Nagrado vsako leto podeljuje Association for Computing Machinery (ACM) in prinaša milijon dolarjev, ki jih prispeva Google.

Wigderson je nagrado prejel za "temeljne prispevke z teoriji izračunljivosti, vključno s spremembo razumevanja vloge naključja v računanju in za več desetletij intelektualnega vodenja na področju teoretične informacijske znanosti". Pred tremi leti je prejel tudi Abelovo nagrado, ki jo podeljujejo za dosežke na matematičnem področju. S tem je postal prvi človek, ki je osvojil obe nagradi.

Widgerson se je rodil v izaelski Haifi, diplomiral na Technionu in doktoriral na Princetonu. Nato je vrsto let delal na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, od leta 1999 pa dela na Princetonu. V slavnem članku iz leta 1994 je skupaj z Noamom Nisanom pokazal, da lahko vsak probabilistični algoritem nadomestimo z determinističnim. Z drugimi besedami: naključnosti ne potrebujemo nujno. Študiral je tudi izračunljivost v splošnem in da se računanje lahko dogaja kjerkoli, ne le v računalnikih. Tudi naravne procese je možno tako pisati.

Njegova knjiga: Mathematics and Computation: A Theory Revolutionizing Technology and Science