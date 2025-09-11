Objavljeno: 11.9.2025 05:00

Letos se je na letalih vnelo ali pregrelo že več kot 50 baterij elektronskih naprav

O nevarnostih litij-ionskih baterij v prtljagi smo že večkrat pisali, prav tako imajo letalske družbe zaradi njihove vnetljivosti stroga pravila – ki pa utegnejo postati še strožja. Ameriška Zvezna agencija za letalsko varnost (FAA) je objavila novo opozorilo, v katerem je spomnila na več kot 50 resnih incidentov letos samo v ZDA.

FAA je letalskim družbam priporočila, da sprejmejo strategije za obvladovanje tveganj. Svetujejo jasnejše komuniciranje s potniki o nevarnosti litij-ionskih baterij, pregled in posodobitev protokolov za gašenje ter dodatna izobraževanja in treninge posadk.

Letošnji incidenti so segali od dima in pregrevanja do požarov, ki so izbruhnili v litij-ionskih baterijah. Požar pa je največja nevarnost, ki preti letalom. Primerov ne manjka: 5. avgusta se je potnikov telefon na letu iz Madrida v Dallas pregrel, iz njega se je začelo kaditi. Potnik je bil poškodovan, prav tako je škoda nastala na tleh. Mesec dni pred tem se je na letu iz Chicaga v Portland pregrel prenosnik, zaradi dima pa je moralo letalo predčasno pristati. Podobnih incidentov je bilo še več

Druga resna nevarnost pa so tovorni leti, kjer veljajo stroga pravila za prevoz litij-ionskih baterij. V tem letu je bilo izrečenih že nekaj glob, ker se prevozniki pravil niso popolnoma držali.

Reuters