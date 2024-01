Objavljeno: 1.1.2024 13:00

Letos prihaja Wi-Fi 7

Letošnje leto bo tudi leto Wi-Fi 7, saj bo novi standard naposled prispel do končnih uporabnikov, tako v usmerjevalnike kakor tudi v odjemalce. Wi-Fi 7 bo nazaj in naprej združljiv s predhodniki, zato zamenjave ne bodo obvezne, si pa lahko kupimo nekoliko več hitrosti in zanesljivosti z novo opremo. A razlike vsaj sprva ne bodo velike.

Zadnja verzija Wi-Fi 6E je z nami že dve leti, še dve leti pred tem pa smo dobili Wi-Fi 6. Sedmica bo še vedno uporabljala frekvence 2,4 GHz, 5 GHz in 6 GHz, a ponuja nekoliko več pasovne širine in nekaj trikov, s katerimi želi izboljšati delovanje v zasičenih okoljih.

Najvišja hitrost, ki bi jo lahko prenosni računalnik pri uporabi Wi-Fi 7 dosegel za hitrost podatkov, je po Intelovih ocenah 5,8 Gb/s. To je možno, ker uporablja kanal širine 320 MHz, medtem ko predhodniki zgolj 160 MHz. To je sicer možno le v 6 GHz, saj pri nižjih frekvencah prostora ni dovolj. Še dodatne pohitritve pa so možne zaradi združevanja kanalov MLO (multi-link operation). Novosti je še nekaj, denimo dvakrat več kanalov MU-MIMO in OFDMA, kar pa ni več združljivo s starejšimi verzijami, zato OFDMA pride v poštev le, ko bodo vse naprave na omrežju podpirale Wi-Fi 7.

Za zdaj so sicer usmerjevalniki Wi-Fi 7 dragi in redki, z nadgradnjo pa se ne mudi. V prihodnjih letih pa bo vendarle veljalo preveriti, da imajo nove naprave podporo za standard, ki se nezadržno bliža.