Objavljeno: 12.1.2023 10:51

Letala v ZDA ustavljena zaradi napačno prestavljene datoteke

Ameriška letalska agencija FAA (Federal Aviation Administration) je v sredo doživela izpad računalniškega sistema.

Zaradi izpada je bilo odpovedanih čez 1.300 letov, več kot 10.000 letov pa je imelo zamude. Težava se je pojavila v sistemu NOTAM (Notice to Air Missions system), ta pilote obvešča o nevarnostih, od nevarnega vremena do jat ptic in raznovrstnih zapor zračnega prostora. Sistem neprestano prejema obvestila z različnih virov, kar pa se je v sredo ustavilo. Bojda pa naj bi bilo za napako krivo napačno kopiranje ene same datoteke. Po pisanju nekaterih strani naj bi šlo za datoteko, povezano s podatkovno bazo.

Predvidevamo, da je težava dejansko v zastarelem sistemu in pomanjkljivih procesih, zaradi katerih lahko sploh pride do tovrstne situacije.