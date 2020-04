Letala Boeing 787 je treba vsakih 51 dni ugasniti, zahteva ameriški varnostni organ

Objavljeno: 4.4.2020

Agencija US Federal Aviation Administration je letalskim družbam, ki uporabljajo letala Boeing 787, ukazala, da letalo ugasnejo in ponovno prižgejo najmanj vsakih 51 dni. Sicer se lahko zgodijo »potencialno katastrofalne« stvari, so zapisali.

V dokumentu piše, da se po 51 dnevih dela lahko pilotom začnejo prikazovati napačne informacije, kot so hitrost letala, višina in podatki o motorju. Tudi varnostna obvestila o preveliki hitrosti lahko nehajo delovati.

Letala sicer čisto običajno brez prestanka »delajo« tedne in tedne, ne da bi jih ugasnili. Medtem ko se na letališčih izmenjujejo potniki in posadke, ali pa jih čistijo čistilci.

51 dni lahko sicer približno prevedemo tudi v 2 na 32 potenco milisekund. Gre torej spet za programsko napako pri uporabi velikih števil?

Nič novega, podobna opozorila smo že brali. Boeinge 787 je denimo bilo treba ponovno zagnati vsakih 248 dni, sicer bi se lahko sredi leta izklopili električni generatorji, podobno je bilo treba vsakih 149 ur ponovno zagnati Airbuse 350.

TheRegister