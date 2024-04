Lepotno tekmovanje za umetno generirana dekleta

Maja se bo na naročniški platformi Fanvue odvilo prvo tekmovanje za Miss AI.

Spletišče Fanvue bo maja leto izbiralo najlepše dekle na svetu, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. Udeleženke tekmovanja bodo ocenjene v treh kategorijah, po lepoti, tehnološki inovativnosti in priljubljenosti na spletu. Nagradni sklad lepotnega tekmovanja Miss AI znaša 20.000 ameriških dolarjev. Prijavijo se lahko polnoletni ustvarjalci z modeli, ki so v celoti ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Čeprav so v ospredju digitalni modeli, bodo dejanske nagrade prejeli njihovi ustvarjalci. Dogodek je del svetovnih nagrad WAICA za dosežke ustvarjalcev vsebin na področju umetne inteligence po vsem svetu in predstavlja pomemben korak v priznavanju ter nagrajevanju inovativnosti na področju tehnologije AI.