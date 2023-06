Lenovo vlaga v strežnike za umetno inteligenco

Lenovo močno verjame, da bo povpraševanje po infrastrukturi za uporabo rešitev s področja umetne inteligence eden glavnih dejavnikov rast na področju strojne opreme. Podjetje je v preteklem letu prodalo za več kot 2 milijardi dolarjev opreme za podporo umetni inteligenci, kar je najhitreje rastoči segment v njihovi ponudbi.

Posledično so sprejeli odločitev, da bodo v naslednjih treh letih za razvoj strojnih rešitev za AI vložili skoraj milijard dolarjev, od česar bodo okoli 10% vložili za investicije v inovativne rešitve neodvisnih ponudnikov. Njihov program AI Innovators je že zdaj navrgel več kot 150 različnih rešitev s področja umetne inteligence, kar pomeni, da ima Lenovo že pravcato tržnico rešitev za različne poslovne potrebe.

Sočasno z najavo razširitve novega razvojnega programa je Lenovo predstavil tudi zanimive strežniške izdelke, ki so namenjeni procesiranju algoritmov umetne inteligence. Zelo zanimiv je strežnik ThinkEdge SE360 V2, ki je namenjen procesiranju bremen AI na internetnem obrobju, torej povsod tam, kjer je potrebno hitro lokalno procesiranje in latenca pri komunikaciji z zalednim oblakom ni primerna.

Strežnik je opremljen tako s klasičnimi procesorji Intel Xeon D (do 16 jeder), predvsem pa procesnimi enotami Nvidia (A2 ali L4) in Qualcomm AI 100, ki so namenjeni procesiranju algoritmov s področja strojne inteligence, vključno z velikimi jezikovnimi modeli (LLM). Tipična raba bo sicer strojni vid, upravljanje različnih senzorjev in druge naloge, ki jih tipično srečamo na internetnem obrobju.

Okolju in namenu primerno je strežnik zgrajen zelo robustno s podporo za delo v širokem temperaturnem območju okolja. Opremljen je lahko tudi z posebnimi antenami za neposredno komunikacijo v omrežja 5G. Obenem so poskrbeli za elemente povečane varnosti, ki otežuje vandalizem ali krajo. Ena od teh je strojno šifriranje pomnilniških podsistemov. Strežnik seveda lahko v celoti upravljamo in konkuriramo na daljavo.

Strežnik ThinkSystem SR675 V3 pa je namenjen za namestitve v podatkovne centre in ponuja veliko procesno zmogljivost v razmeroma majhnem strežniku. V strežniški omari zavzame prostor 3U, nudi pa štiri ali osem procesnih enot GPU Nvidia H100 aki H100 HGX.

Lenovo strežnike umešča predvsem za rabo pri specifičnih jezikovnih modelih LLM, digitalnih dvojčkih, strežnike pa je možno uporabljati tudi kot pospeševalnike pri produkciji video vsebin, rešitvah AR/VR in senčenju 3D modelov.