Lenovo ponuja pomnilniške sisteme optimizirane za umetno inteligenco

Nova pomnilniška polja ThinkSystem za podjetja so zasnovana za visoko zmogljivo uporabo, na primer za rešitve s področja umetne inteligence. Umetna inteligenca je povsem nekoristna, če v ozadju ni velike količine podatkov, tako za učenje sistemov, kot kasnejšo produkcijsko rabo tovrstnih rešitev. Zato je hitra in zmogljiva shramba nujen predpogoj za učinkovito rabo te nove tehnologije.

Lenovo je zato predstavil nove sisteme za hrambo podatkov, ki so optimizirani za delovne obremenitve umetne inteligence v podjetjih, ki zahtevajo veliko branja, in delovne obremenitve z velikimi nabori podatkov. Pomnilniški sistemi ThinkSystem DG za podjetja uporabljajo samo tehnologijo flash in pri tem arhitekturo celic s štirimi nivoji hrambe(QLC), najgostejšo različico pomnilnikov flash, ki je na voljo. Lenovo navaja, da so zmožni do šestkrat hitrejšega delovanja in do 50 % nižjih stroškov obretovanja v primerjavi s klasičnimi diski.

Vstopni model, pomnilniški sistem ThinkSystem DM3010H, je namenjen malim in srednjim podjetjem ter zasnovan tako, da ponuja boljšo razširljivost in prilagodljivost za širok spekter delovnih obremenitev, vključno z datotečnimi storitvami, virtualizacijo, varnostnim kopiranjem in arhiviranjem ter drugimi I/O intenzivnim aplikacijami.

Nove pomnilniške rešitve prihajajo z novo programsko opremo za upravljanje Unified Complete, ki vključuje zaščito pred izsiljevalsko programsko opremo in funkcije za zaščito podatkov, namenjene varovanju poslovnih podatkov v celotnem življenjskem ciklu in zmanjšanju tveganj, povezanih z vdorom in izgubo podatkov. Funkcije, ki so že vgrajene, vključujejo upravljanje ključev za več najemnikov in podporo za nespremenljive kopije datotek, kjer se zmanjša možnost, da bi izsiljevalska programska oprema spremenila datoteko.

Nova ponudba vključuje strežnike ThinkAgile SXM4600 in SXM6600, ki so zasnovani posebej za platformo Microsoft Azure Stack, “lokalna” različico Microsoftove storitve v oblaku Azure. Podjetjem omogoča izvajanje programskih storitev Azure v lastnih podatkovnih centrih ter nemoteno premikanje aplikacij in podatkov naprej in nazaj med njihovimi sistemi in storitvijo Azure.