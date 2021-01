Lenovo napovedal prenosnik Yoga Slim z zaslonom OLED

Objavljeno: 12.1.2021 06:12

V teh dneh se odvija digitalni sejem CES 2021, na njem pa je Lenovo napovedal različico prenosnika Yoga Slim z zaslonom OLED.

Gre za prenosnik Yoga Slim 7i Pro, sicer predstavljen lani, po novem pa bo na voljo tudi z zaslonom OLED. Gre za štirinajst palčni zaslon ločljivosti 2.880 × 1.800 pik, v osnovi je prenosnik uporabljal LCD zaslon z matriko IPS. Frekvenca osveževanja bo 90 Hz, podprta bo tehnologija Dolby Digital HDR, obljubljajo pa tudi visoko pokritost barvnega spektra (100% DCI-P3 in 125% sRGB), niso pa povedali največjo svetlost (glede na podporo tehnologije HDR bo sicer več kot dovolj svetel za večino potreb).

Med ostalimi specifikacijami najdemo Intelove procesorje Core enajste generacije, ta prenosnik je sicer doslej bil že na voljo tako z Intelovimi kot AMDjevimi procesorji. Za grafiko bo poskrbela Nvidia GeForce MX450, na voljo bo do 16 GB pomnilnika in pogoni SSD do 1 TB, med vmesniki pa bosta vgrajena dva vmesnika USB-C (s podporo tehnologije Thunderbolt), vgrajena bo tudi brezžična povezava za WiFi 6.

OLED zasloni so se v zadnjih letih že razširili pri pametnih telefonih, brali smo že tudi o nekaterih prenosnikih s takimi zasloni, žal pa še noben ni prišel do nas. Ti zasloni naj bi namreč imeli nekaj več težav s pojavom zažiganja slike (»burn-in«), kar zna biti pri računalnikih večja težava kot pri pametnih telefonih ali celo televizorjih. Pri telefonih se slika na zaslonu bolj pogosto menjava, medtem pa imamo na računalniškem zaslonu nekatere elemente praktično konstantno narisane – recimo opravilno vrstico (task bar) operacijskega sistema. Ti elementi bi se lahko s časom »zažgali« v zaslon, torej bi jih videli tudi kasneje, ko bi gledali kaj drugega. Pri televizorjih podjetja tako razvijajo razne sisteme, s katerimi se zmanjša verjetnost tega pojava, denimo rahlo premikanje slike za nekaj pik, programi za »prevetritev« zaslonov in podobno.

Kako se je tega lotil Lenovo ne vemo, se pa že navdušujemo nad potencialno kakovost takega zaslona. Tehnologija OLED namreč prinaša povsem temne črnine in odlične barve, saj gre za samostojno osvetlitev vsake pike posebej, za razliko od klasičnega LCD, kjer imamo zadaj osvetlitev bolj ali manj celega zaslona hkrati. Več o tem si lahko preberete v našem članku »Vodnik po TV tehnologijah«.

Kdaj točno bodo ti prenosniki na voljo niso povedali (no, »tekom 2021«), tudi o cenah še ni bilo govora, si pa predstavljamo, da ne bo šlo za ravno poceni modele.