Objavljeno: 17.5.2021 14:27

Leica išče novega partnerja pri pametnih telefonih

V spletu se pojavljajo ugibanja, da se naj bi partnerstvo nemškega proizvajalca fotoaparatov in objektivov Leica ter kitajskega Huaweija končalo.

Pogodba med njima naj bi kmalu potekla, zadnji telefoni, ki bodo nosili Leica oznake, naj bi bili modeli Huawei P50. Bojda naj bi Leica že iskala novega partnerja med proizvajalci telefonov, med potencialnimi kandidati se omenjajo Xiaomi, Honor in Sharp. Ni pa izključeno sodelovanje z več podjetji, kot to počne Zeiss (kjer sodelujejo s podjetji Sony in Nokia). Pri Leica so že objavili obvestilo za javnost, v katerem pa niso podali nobenih konkretnih informacij, le poudarili, da je sodelovanje zaenkrat še v teku in ga ne nameravajo komentirati.