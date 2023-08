Objavljeno: 18.8.2023 05:00

Legendarni PostScript je pokopan

Danes se zdi samoumevno, da so lahko dokumenti na zaslonu videti povsem enako kakor na papirju, ne glede na povečavo. A za to so bile prve zaslužne Adobove pisave PostScript, ki so letos dokončno pokopane. Tudi Microsoft in Adobe sta ukinila podporo zanje, zato bodo v novih programih stari dokumenti morda podrti.

Prva generacija, Type 1, sega v 80. leta in je bil do preloma tisočletja prva izbira v založništvu in oblikovanja. Te pisave so bile vektorske, zato so prijazno prenašale spreminjanje velikosti. Da se ne bi zaklenili v Adobovo rešitev, je Apple v 90. letih izumil format TrueType, ki ga je licenciral tudi Microsoftu. Kasneje ga je nadomestil format OpenType, ki je danes odprti standard in glavni format pisav.

Zaradi združljivosti s starejšimi dokumenti so tudi novejši programi še zelo dolgo podpirali PostScript Type 1. Microsoftov Office je podporo ukinil leta 2013, LibreOffice lani, Adobe pa januarja letos. Včeraj je Microsoft zabil še zadnji žebelj v njihovo krsto, ko je z novo posodobitvijo podporo odvzel paketu Microsoft 365.

Večina mobilnih naprav pa PostScript Type 1 ni nikoli podpirala. V Windows 10 in 11 ter macOS jih je možno ročno dodati. Kaj se bo torej spremenilo za povprečnega uporabnika? Kdor je v zadnjem desetletju uporabljal "običajne" ali privzete pisave v urejevalnikih besedil ali operacijskih sistemih, ni uporabljal PostScripty Type 1. Če pa ste uporabljali kakšne posebne starejše pisave, ste morda med prizadetimi. Takšni starejši dokumenti bodo na novih sistemih videti podrti.