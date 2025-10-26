Objavljeno: 26.10.2025 05:00

Legendarna Officeova sponka dobila naslednika Mica

V Office 97 je Microsoft uvedel več antropomorfnih animiranih pomočnikov, med katerimi je bila najbolj znana Sponka, ki se je v izvirniku imenovala Clippy (uradno sicer Clippit). Novi poizkus je Mico, kakor se imenuje poosebitev Copilota.

Sponka je bila svoj čas predmet številnih šal in parodij, a glavni problem je bila njena neuporabnost, zato jo je Office XP leta 2002 odpisal. Cortana, ki se je pojavila desetletje pozneje, je zgolj životarila in ni preživela niti desetletja.

Naslednji poizkus se imenuje Mico. Tako se imenuje prijazen pomočnik, ki mu je Microsoft iz neznanega razloga nadel obliko – krompirja. Mico se odziva na naše besede in ukaz, prejšnje interakcije si zapomni, imel pa bo tudi več načinov delovanja. Če se bomo želeli nečesa sistematično učiti, se bo prelevil v Sokrata in nas z vprašanji vodil do modrosti (ali pa vsaj odgovora).

Mico bo najbolj človeški doslej. Ob veselih besedah bo plesal, ob žalostnih bo jokal. Za zdaj bo na voljo le v ZDA, v prihodnjih tednih pa bo osvojil tudi ostale trge. In da, možno ga bo izključiti.

