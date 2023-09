Le 24 % podjetij ve, kje so aplikacije v oblaku in kdo ima dostop

Hitrost razvoja in uporabe storitev v oblaku je bila v zadnjih letih izjemna, a podjetja večinoma ne dohajajo z ustreznim nadzorom uporabe storitev.

Oblak sicer še vedno ostaja poglavitna naložbena prednostna naloga za 60% velikih korporacij, kljub trenutnim gospodarskim težavam in nedavni upočasnitvi rasti globalnih ponudnikov oblakov. Globalna raziskava družbe Tata Consultancy Services, ki je vključila 972 vodilnih delavcev razkriva, da so inovacije glavno gonilo naložb v oblak, pri čemer 59 % vprašanih meni poroča, da je oblak celo glavni katalizator za prihodnost njihove organizacije.

Ta hip je videti, da to še posebej velja za umetno inteligenco: 74 % anketirancev je v zadnjih dveh letih investiralo v zmogljivosti umetne inteligence in strojnega učenja, medtem ko jih 78 % načrtuje, da bo to storilo v naslednjih 12 do 24 mesecih. Obe tehnologiji sta močno odvisni od dostopa do velikih količin podatkov in razširljivosti prek oblaka.

Podjetja v najnovejši anketi poročajo o napredku in povečanju zaupanja v oblaku. Za mnoge se pot do inovacije začne s kulturo, ki spodbuja organizirano obravnavo idej in hitro eksperimentiranje. Več kot tretjina (35 %) vprašanih pravi, da jim je inovacije že uspelo vpeljati v celotno organizacijo, od vodstva do zaposlenih. Naslednja skupina, okoli 30% vprašanih, pravi, da vidijo napredek, vendar se še vedno srečujejo z manjšimi težavami.

V hitrem vzponu so tako imenovani “vertikalni” ali “industrijski” oblaki, ki združujejo posamezno specifično industrijsko panogo in omogočajo hitrejšo pot do pridobivanja večjega poslovnega strokovnega znanja in zmogljivosti v sektorju.

Ena od težav, ki je pereča za veliko večino podjetij je nadzor nad tem, kdo in kako uporablja storitve v oblaku. Medtem ko je potreba po storitvah strmo naraščala, so drugi deležniki v podjetjih, razen oddelka za IT, postopoma dobivali globljo vlogo. V podjetjih je nastalo veliko vstopnih točk v oblak in odločevalcev, tako da je podjetjem čedalje težje določiti, kateri projekt ali oddelek ima prioriteto in v katero tehnologijo usmeriti več pozornosti. Nadzor na uporabo storitev v oblaku ima komaj 24% vprašanih podjetij. To povzroča zastoje pri odločanju in vprašanja povezana z lastništvom in skrbništvom storitev.

Na splošno, kljub znatnemu napredku v zadnjih letih, študija razkriva, da morajo podjetja še veliko narediti, da izkoristijo polno moč in potencial oblaka. Hiter razvoj prinaša seveda tudi nove izzive. 30% vprašanih pravi, da je bila implementacija rešitev v oblaku tehnično bolj zahtevna ali celo frustrirajoča, od njihovih prvotnih pričakovanj.

Med uporabniki rešitev v oblaku se pojavlja tudi vprašanje, ali so bile pretekle investicije upravičene. 36% vprašanih meni, da so v oblak investirali več, kot se je na koncu izkazalo za potrebno ali učinkovito. Toda po drugi strani le 20% obžaluje minule investicije v oblak, kar kaže na to, da se vlaganja v to področje na koncu večinoma opravičijo odločitve, tudi če so bile hitre.