Objavljeno: 3.12.2025 08:00

Lažna pornografska stran namesti virus

Napadalci so zasnovali novo prevaro, ki izkorišča pornografske spletne strani kot vabo za širjenje nevarne zlonamerne programske opreme.

Žrtve prejmejo e-pošto s povezavo do domnevnih strani za odrasle, klik nanjo pa sproži popolnoma ponarejen zaslon s kritično posodobitvijo sistema Windows, ki uporabnika zavede k namestitvi škodljive programske opreme. Gre za novo različico tako imenovanih JackFix napadov, ki s tehniko Screen Hijacking prevzamejo celoten zaslon brskalnika in prikazujejo prepričljivo animacijo posodobitve. Trik je psihološko preprost: ujeti nekoga v trenutku, ko si priznava, da klika nekaj sumljivega, in ga nato prepričati, da je nujna varnostna posodobitev del rešitve težave. Napad deluje izključno v brskalniku in zato ne zahteva nobenih sistemskih dovoljenj, kar ga naredi še nevarnejšega.

Strokovnjaki svetujejo, da se nikoli ne odpira povezav do strani za odrasle iz e-pošte, pojavnih oken ali drugih sumljivih sporočil. Kot pri vsaki drugi spletni strani je varen le neposreden obisk internetnega naslova.