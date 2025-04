Objavljeno: 30.4.2025 10:00

Lastniki LG-jevih pametnih telefonov bodo morali kupiti nove

LG bo konec junija dokončno izstopil s trga pametnih telefonov, kar so napovedali že pred štirimi leti. Novih verzij pametnih telefonov že leta ni več, sedaj pa bodo ugasnili še strežnike za posodobitve. Lastniki obstoječih LG-jevih telefonov so tako dokončno in popolnoma prepuščeni sami sebi.

Ko je LG napovedal umik s trga pametnih telefonov, so obljubili vsaj tri leta posodobitev za vse naprave. Ta čas se je iztekel, zato bo LG strežnike za posodobitve ugasnil. To se bo zgodilo 30. junija letos. Telefoni bodo še vedno normalno delovali, a avtomatičnih posodobitev (over the air) ne bo več.

LG ostaja aktiven v drugih segmentih elektronike, kot so televizorji, ter gospodinjskih aparatov, denimo pomivalnih strojev, pralnih strojev, hladilnikov itd., pa tudi klimatskih naprav.