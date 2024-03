Lahkomiseln komentar stal Apple 490 milijonov dolarjev

Apple se je v kolektivni tožbi, ki jo je zoper podjetje vložilo več delničarjev, poravnal za plačilo 490 milijonov dolarjev. Tožniki so podjetju očitali zavajanje v komentarju o poslovnih izidih konec leta 2018, čemur je sledil nepričakovani upad prihodkov zaradi nižje prodaje iPhona na kitajskem trgu.

Tim Cook je 1. novembra 2018 ob razgrnitvi poslovnih rezultatov dejal, da se Apple sooča s pritiskom zaradi padca prodaje na trgih v Braziliji, Indiji, Rusiji in Turčiji, kjer so tudi valute izgubile nekaj vrednosti. Na izrecno vprašanje, ali je v tej skupini tudi Kitajska, je dejal, da je sem ne bi uvrstil. A že nekaj dni pozneje je Apple zmanjšal proizvodnjo.

V začetku januarja 2019 je Apple znižal napoved prihodkov za devet milijard dolarjev, za kar je okrivil zaostrene trgovinske razmere med Kitajsko in ZDA. Applove delnice so takoj po tej objavi izgubile 10 odstotkov vrednosti, kar je izbrisalo 74 milijard dolarjev tržne kapitalizacije.

Zaradi neujemanja med Cookovimi izjavami novembra in Applovimi napovedmi januarja prihodnje leto, so ga delničarji tožili. Trdili so, da je podjetje zavajalo in jih s tem oškodovalo. Sodni postopek bo sedaj končan, če bo poravnavo potrdilo še sodišče.