Kyndryl: novo ime za izločeni oddelek IBMovih upravljanih storitev

IBM je sporočil ime nove družbe za upravljanje storitev, predvsem infrastrukturnih, ki jo bodo ustanovili kot samostojno družno predvidoma do konca leta 2021. Nova družba bo nosila ime Kyndryl, kar je priredba sestavljena iz dveh izrazov. Kyn prihaja iz angleške besede sorodstvo (kinship), s čimer naj bi poudarili povezanost, zanesljivost in dolgoročnost. Dryl pa je izhaja iz besede vitica (tendril) s čimer naj bi predvsem poudarili rast, prilagodljivost in iznajdljivost.

Nova družba, ki so jo pred tem označevali zgolj z začasnim imenom NewCo, bo imela promet v območju 20 milijard dolarjev, celotna transakcija pa naj bi IBM stala predvidoma okoli 5 milijard dolarjev. Gre za po vednosti približno četrtino podjetja IBM, ki pa lahko računa na močno zaledje okoli 4.600 strank, med katerimi so tudi največje svetovne korporacije. Na področju upravljanih infrastrukturnih storitev bo Kyndryl približno dvakrat večji od največjega tekmeca.