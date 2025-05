Kuvajt proti rudarjenju kriptovalut

V luči naraščajoče porabe električne energije, predvsem pred poletnimi vročinskimi valovi, se je Kuvajt odločil za obsežno akcijo zatiranja rudarjenja kriptovalut.

Po poročanju agencije Reuters izvajajo kuvajtske oblasti intenzivne preiskave domov, za katere sumijo, da skrivaj rudarijo kriptovalute, čeprav je to v državi od leta 2023 uradno prepovedano. Ministrstvo za notranje zadeve Kuvajta je v izjavi zapisalo, da gre za širšo varnostno operacijo, pri kateri so še posebej osredotočeni na južno regijo Al-Wafrah. Tamkajšnje energetske oblasti so poročale, da je bilo okoli 100 gospodinjstev spremenjenih v rudarske centre, pri čemer je vsak objekt porabil do 20-krat več električne energije od običajnega gospodinjstva. Po začetku akcije so zabeležili 55-odstotno zmanjšanje porabe električne energije v tej regiji.

Rudarjenje kriptovalut je energetsko intenziven proces, ki zahteva velike količine računalniške moči in s tem elektrike. Čeprav Kuvajt v svetovnem merilu prispeva k celotni rudarski zmogljivosti kriptovalut malo, so učinki na lokalno infrastrukturo lahko izjemni. Analitik Alex de Vries-Gao je poudaril, da tudi majhen delež globalnega rudarjenja lahko pomembno vpliva na električno omrežje manjših držav. Prepoved rudarjenja v Kuvajtu ni osamljen primer. Podobne ukrepe so sprejele tudi druge države, med drugim Kitajska, Afganistan, Alžirija, Nepal in Egipt. Rusija je prepovedala rudarjenje v več regijah, prav tako pa je rudarjenje kriptovalut prepovedano na Kosovu in Angoli. V Evropi sta Islandija in Norveška uvedli strog nadzor nad rudarjenjem kriptovalut, saj se soočata s pomanjkanjem električne energije.