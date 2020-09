Kupec za »nekitajski« del TikToka naj bi bil – Oracle!

Objavljeno: 14.9.2020 10:45

NBC poroča, da so prek »dobro obveščenega vira« izvedeli, da je končni kupec ameriškega dela video aplikacije TikTok Oracle. Podjetje, ki je gigant na področju baz podatkov, bo kot kaže postalo tudi gigant na področju – kratkih filmčkov, ki so priljubljeni pri najstnikih.

Ameriški predsednik Trump je določil rok 15. septembra, do katerega se bo moralo kitajsko podjetje ByteDance odločiti, kateremu ameriškemu podjetju bo prodalo ameriški del aplikacije Tik Tok, ali pa bo »zaradi nacionalne varnosti« delovanje aplikacije v ZDA prepovedano. (Mimogrede – na Kitajskem so že od nekdaj prepovedani ameriški Facebook, Twitter in še marsikatero podjetje.)

Do sedaj je kot morebitni kupec najbolj vidno nastopal Microsoft, vendar ga je v finišu, kot kaže, prehitel Oracle. Microsoft je včeraj z obžalovanjem sporočil, da se je ByteDance odločil proti prodaji, tako da je novica o prodaji Oraclu bržkone resnična.

Kaj bo Oracle, ki z družbenimi omrežji nima ničesar, služi pa mastne denarce s prodajo licenc za svoje baze podatkov, bomo še videli. Kot tudi to, ali bo delež od nakupa dejansko kanil tudi v mošnjo ameriškega finančnega ministrstva, kot je to pred časom zahteval Trump. Provizija za tistega, ki je uredil posel, bi temu rekli.