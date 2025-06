Kupcu rabljene Tesle na daljavo nagajal bivši lastnik

Kupec rabljenega avtomobila Tesla Model S je doživel neprijetno presenečenje, ko je prejšnji lastnik deset dni po prodaji še vedno oddaljeno nadzoroval vozilo.

Po poročanju spletišča Torque News je novi lastnik rabljene Tesle kmalu po nakupu opazil nenavadno obnašanje vozila. Avto se je samodejno preklopil v omejeni način Valet Mode, klima in gretje sedežev sta se naključno aktivirala, prtljažnika in predal za rokavice pa so se nenehno zaklepali in odklepali. Hitrost je bila omejena na 80 km/h, medtem ko se je baterija vsak dan brez očitnega razloga izpraznila za približno 60 odstotkov. Enkrat se je na avtomobilu za pol ure sprožila hupa. Novi lastnik je poskušal rešiti težavo s Teslino podporo, vendar je bilo za prenos lastništva potrebno predložiti dokazilo o registraciji, kar je postopek upočasnilo. Medtem je prejšnji lastnik še naprej nadzoroval vozilo. Po nekaj dneh tovrstnega mučenja je novemu lastniku uspelo uganiti kodo za izhod iz omejenega načina. Za to je sicer potreboval več kot 4500 poskusov, a je končno pridobil popoln nadzor nad vozilom in lahko odstranil prejšnjega lastnika iz sistema.

Incident poudarja pomen pravilnega prenosa digitalnega lastništva pri nakupu rabljenih povezanih vozil. Novi lastniki bi morali zagotoviti, da so vsi računi prejšnjih lastnikov odstranjeni in da je vozilo povezano z njihovim lastnim Teslinim računom, da bi se izognili podobnim težavam v prihodnosti.