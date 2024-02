Kupci vračajo očala Apple Vision Pro

Med najpogostejšimi razlogi za vračilo navajajo pomanjkanje udobja, utrujene oči in glavobole.

Na družabnih omrežjih se je močno povečalo število lastnikov 3500 ameriških dolarjev vrednega kompleta za prikaz obogatene resničnosti Apple Vision Pro, ki napovedujejo vračilo izdelka. Najpogostejši vzroki so pomanjkanje udobja ob uporabi, glavoboli, ki jim jih povzroča nošenje, in občutki slabosti pri gibanju znotraj virtualnega okolja naprave. Parker Ortolani, produktni vodja pri reviji Verge, je celo poročal o poku žilice v očesu med uporabo naprave. Podobne izkušnje z rdečimi očmi imajo uporabniki naprav za navidezno resničnost že vrsto let.

Uporabniki so nezadovoljni tudi z nezadostno produktivnostjo, ko napravo postavijo ob bok njeni ceni. Nekateri opisujejo omotico ob interakciji s sliko delovnega orodja Figma ter nezmožnost resnejšega dela z izdelkom. Razvijalec je na družbenem omrežju poročal o slabi izkušnji pri programiranju in glavobolih zaradi težav z osredotočenostjo v VR okolju.

Težave niso nepričakovane. Telo vsakega posameznika se razlikuje od drugih, kar ob množični proizvodnji nosljivih računalniških naprav predstavlja resno omejitev. Udobje nošenja bo vedno nekoliko žrtvovana lastnost izdelka in to prizadene nekatere ljudi bolj kot druge. Pri pametnih urah sta tako za udobje pogosto ključna faktorja velikost ohišja in debelina naprave v razmerju do obsega uporabnikovega zapestja, medtem ko je pri pametnih prstanih to debelina prsta. Fizične težave s pametnimi očali ter drugimi VR napravami prinaša nizko sedlo nosu, ki povzroča pogosto pomanjkljivo zatemnjevanje okolice.

Kupci lahko očala Apple Vision Pro brez večjih vprašanj vrnejo v 14-ih dneh po opravljenem nakupu.