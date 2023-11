Kupce, ki bodo v prvem letu prodali Teslinega poltovornjaka, čaka 50.000 dolarjev kazni

Tesla je pred splavitvijo težko pričakovanega poltovornjaka Cybertruck, ki je načrtovana za 30. november, objavila, da novopečeni lastniki svojega vozila v prvem letu ne smejo prodati naprej.

Poltovornjak Cybertruck, za katerega Elon Musk želi, da bi ga do leta 2025 proizvedli v četrt milijonski letni nakladi, je zares nekaj posebnega. Poleg njegovega videza so edinstvena tudi pravila, ki pridejo z njim. V pogojih in določilih Tesle je namreč zapisano, da lastniki ne smejo prodati vozila v prvem letu po datumu dostave. Če lastnik pravilo prekrši, lahko Tesla zahteva prepoved prenosa lastništva vozila ali zahteva od lastnika plačilo odškodnine v višini 50.000 ameriških dolarjev ali več, če je kupnina višja od predpisane kazni. Prodaja poltovornjaka je dovoljena zgolj v primeru opravičljivega razloga, a ga mora prodajalec najprej ponuditi Tesli po originalni ceni, zmanjšani za 0,25 dolarja na prevoženo miljo, ocenjeno obrabo in stroške popravil, skladnih s Teslinimi standardi za rabljena vozila. Če Tesla ne želi odkupiti vozila, se lahko podjetje strinja, da stranka vozilo proda nekomu drugemu.