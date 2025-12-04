Objavljeno: 4.12.2025 07:00

Kriptovalute predstavljajo tveganje za transparentnost volitev

V britanski vladi ugotavljajo, da donacije za stranke v obliki kriptovalut predstavljajo tveganje. Zaradi nepreglednosti, težavnega sledenja in zakritega izvora so kriptovalute pogosto sive donacije brez kakršnekoli sledljivosti. Ker njihovega sprejemanja volilna komisija ne more samovoljno prepovedati, vlada išče zakonske rešitve.

Zaradi kompleksnosti problema ni pričakovati, da bi bila prepoved uzakonjena pred bližajočimi volitvami, ko bodo prvikrat volivci lahko glasovali že s 16 leti. Donacije kriptovalut je letos prva začela sprejemati stranka UK Reform, ki jo vodi Nigel Farage.

Ob tem volilna komisija pojasnjuje, da morajo stranke že danes poznati izvor donacij in identiteto donatorjev. Pri kriptovalutah je to težje, a to breme nosijo stranke. Niso pa kriptovalute edine nedenarne donacije, saj stranke dobijo zelo različne darove, tudi potovanja v tujino in umetniška dela, kar je še teže ovrednotiti.

Kriptovalute omogočajo sledljivost do denarnice, ki je izplačila izvedla, a lastniki denarnic niso javno znani. Če gre za tuje akterje, je ta podatek nemogoče pridobiti. Organizacije za boj proti korupciji zato opozarjajo, da se tveganja izjemno visoka.

The Guardian