Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 4.12.2025 07:00

Kriptovalute predstavljajo tveganje za transparentnost volitev

V britanski vladi ugotavljajo, da donacije za stranke v obliki kriptovalut predstavljajo tveganje. Zaradi nepreglednosti, težavnega sledenja in zakritega izvora so kriptovalute pogosto sive donacije brez kakršnekoli sledljivosti. Ker njihovega sprejemanja volilna komisija ne more samovoljno prepovedati, vlada išče zakonske rešitve.

Zaradi kompleksnosti problema ni pričakovati, da bi bila prepoved uzakonjena pred bližajočimi volitvami, ko bodo prvikrat volivci lahko glasovali že s 16 leti. Donacije kriptovalut je letos prva začela sprejemati stranka UK Reform, ki jo vodi Nigel Farage.

Ob tem volilna komisija pojasnjuje, da morajo stranke že danes poznati izvor donacij in identiteto donatorjev. Pri kriptovalutah je to težje, a to breme nosijo stranke. Niso pa kriptovalute edine nedenarne donacije, saj stranke dobijo zelo različne darove, tudi potovanja v tujino in umetniška dela, kar je še teže ovrednotiti.

Kriptovalute omogočajo sledljivost do denarnice, ki je izplačila izvedla, a lastniki denarnic niso javno znani. Če gre za tuje akterje, je ta podatek nemogoče pridobiti. Organizacije za boj proti korupciji zato opozarjajo, da se tveganja izjemno visoka.

The Guardian

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji