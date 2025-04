Objavljeno: 18.4.2025 09:00

Kriptovalute bodo obdavčene!

V javno obravnavo je prišel predlog zakon o davku od dobička iz odsvojitve kriptovalut, ki ga želi vlada sprejeti še v tem mandatu. Z novim zakonom se bo končala neverjetno ugodna obravnava kriptovalut v Sloveniji, ki je bila ena redkih držav brez kakršnekoli obdavčitve. Zakon naj bi začel veljati 1. januarja.

Zakon uvaja podobno ureditev, kot velja za delnice in druge naložbe. Dobički, ki bi jih ustvarili zaradi rasti vrednosti kriptovalut, bi bili obdavčeni s 25 odstotki. Odpustka, ki smo ga v obliki nižje stopnje obdavčitve drugod deležni po več letih lastništva, tu ne bo. Bomo pa dobili dobrodošlo novost, in sicer bo možno izgube prenašati v naslednja leta in jih uveljavljati kasneje.

Obdavčene bodo le prodaje, ne pa tudi menjave kriptovalut v druge kriptovalute. Zavezanci bodo morali FURS-u sami poročati o doseženih dobičkih, ki jih bo FURS primerjali s podatki menjalnic. Te bodo po evropskih direktivah začele pošiljati podatke.

Zakon predvideva tudi priglasitev stanja kriptovalut na dan 1. 1. 2026. To bo tudi presečni datum za obdavčitev, saj se bo pri izračunu davka v prihodnosti štela vrednost na ta dan. Kdor tega ne bo storil, bo imel nakupno ceno za davčne namene enako 0.

Javna obravnava bo trajala do 5. maja. Zakon bo verjetno doživel še kakšno dopolnitev, osnovno vodilo pa je podobna obdavčitev kriptovalut kot drugih naložb. Parlament ga bo obravnaval še letos.

Predlog zakona