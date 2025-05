Objavljeno: 19.5.2025 16:00

Kriptomilijonarji se bojijo za svoja življenja

V svetu kriptovalut se ne povečuje le vrednost digitalnih sredstev, temveč tudi tveganja za varnost tistih, ki so z njimi obogateli.

Po poročanju Wall Street Journala in Bloomberga se vodilni predstavniki kriptovalutnih podjetij ter posamezniki z znatnimi vložki vse pogosteje obračajo na strokovnjake za osebno varnost. Povod za novo stopnjo zaskrbljenosti so tako nedavni primeri nasilja kot tudi odmevne varnostne kršitve.

V zadnjih mesecih se je zgodilo več incidentov, ki kažejo na povečano nevarnost za kripto elito. V Franciji so trije zamaskirani moški poskušali ugrabiti hčer in vnukinjo izvršnega direktorja podjetja Paymium, znanega francoskega ponudnika kripto storitev. Poskus ugrabitve so sosedje sicer preprečili, a je incident sprožil alarm v skupnosti kripto vlagateljev. Dodatno skrb vzbuja vdor v platformo Coinbase, ene izmed največjih svetovnih kripto menjalnic. Čeprav je podjetje zatrdilo, da je bilo prizadetih manj kot odstotek njihovih strank, je bil obseg razkritih osebnih podatkov dovolj velik, da je povzročil paniko med uporabniki. Napadalci bi lahko z zbranimi podatki identificirali posameznike z večjim kripto premoženjem in jih izpostavili tveganju.

Varnostne agencije, kot je Infinite Risks International iz Amsterdama, poročajo o porastu zanimanja med kripto vlagatelji. Po besedah varnostnega strokovnjaka Jethra Pijlmana se povečuje število dolgoročnih strank, ki proaktivno iščejo zaščito. To vključuje vse od fizičnega varovanja do svetovanja glede varnosti bivanja in potovanj. Posebno pozornost je vzbudilo tudi razkritje, da je podjetje Coinbase v letu 2024 za osebno varovanje svojega izvršnega direktorja Briana Armstronga porabilo kar 6,2 milijona ameriških dolarjev, kar je več kot za varnost porabijo direktorji podjetij JP Morgan, Goldman Sachs in Nvidia skupaj.