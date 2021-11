Kripto kovanec Squid se je izkazal za prevaro

Kripto kovanec Squid, s katerim so razvijalci zajahali val navdušenja nad Netflixovo serijo Squid Game, se je izkazal za prevaro – vlagatelji so ostali brez denarja, »razvijalci« kovanca pa so jo pobrisali 3,38 milijona dolarjev.

Squid naj bi bil kripto kovanec, ki bi omogočal igranje v domnevno prihajajoči spletni igri Squid - za javnost naj bi bila na naslovu https://squidgame.cash/ odprta v novembru. Šlo naj bi torej za t.i. kovanec »play to earn«, ki bi omogočal igranje igre, s katero bi bilo možno priigrati še dodatne kovance, te pa nato prodati za običajen denar (»fiat«) oz. zamenjati za druge kriptovalute.

Squid je bil narejen v torek, 26.10., in je bil sprva vreden en ameriški cent, v treh dnevih se je prodajal že po 4,39 dolarja, v enem tednu pa je njegova vrednost narasla na neverjetnih 2856 dolarja, poroča BBC. Vrednost je danes padla na skoraj nič, saj se je izkazalo, da gre za prevaro.

Opazovalci so že prej opozarjali na možnost prevare, saj kupljenih kovancev ni bilo mogoče prodati, razvijalci pa so to opravičevali z nekakšno zaščito, ki naj bi začasno zadrževala vrednost kovanca.

Spletna stran, kjer naj bi se pojavila igra, seveda ne deluje, razvijalci pa so po ocenah BBCja odšli z žepi, v katerih je preko 3 milijone dolarjev.

Squid Game je sicer letošnji hit na Netflixu, korejska serija, kjer tekmovalci igrajo preproste igre, s smrtno kaznijo za neuspeh. Končni cilj je velikanska krogla, polna denarja, ki so jo napolnili bogati vlagatelji, ki uživajo v ogledu iger.