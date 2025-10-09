Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 9.10.2025 05:00

Korejcem zgorelo 858 TB podatkov v oblaku

Južnokorejska vlada je nepovratno izgubila 858 TB podatkov v državnem oblaku, potem ko je podatkovni center v Daejeonu zajel požar. Požar v nacionalnem oblaku NIRS (National Information Resources Service) je izbruhnil 26. septembra, šele sedaj pa je jasen obseg škode.

Strokovnjaki se še vedno trudijo obnoviti podatke, a za zdaj so obeti slabi. V požaru je bilo uničenih 96 diskovnih polj, ki niso imela varnostnih kopij. Državni oblak G-Drive so uporabljali številni državni organi, poškodovanih pa je tudi nekaj drugih računalniških sistemov. V dveh tednih so uspeli usposobiti 18 odstotkov prizadetih storitev (skupno jih je 647), kar se da rešiti, pa bo obnovljene do konca meseca. To pa še zdaleč ne bo vse.

Zaradi požara so obstale številne elektronske storitve v državi, predvsem pa je načeto zaupanje. Vse skupaj se je začelo z akumulatorji, ki so zagoreli. Ti so v UPS-ih in so ključni za zagotavljanje delovanja sistema ob izpadu električne energije. Ker niso bili primerno ločeni od računalnikov, se je požar hitro razširil. Predvsem pa je neverjetno, da niso imeli varnostnih kopij na fizično ločeni lokaciji.

Požar je zahteval tudi človeške žrtve. Eden izmed vzdrževalcev je med požarom skočil iz stavbe in doživel srčni zastoj, nato pa v bolnišnici umrl.

