Kopilot za Microsoft Teams

Microsoft nadaljuje s predstavitvijo Kopilotov s podporo za generativno umetno inteligenco čez celoten spekter svojih pisarniških izdelkov. Tokrat je na vrsto prišel odjemalec za videokonference in skupinsko sodelovanje Microsoft Teams, ki je dobil svojega Copilota in s tem zamenjavo za dosedanjo funkcionalnost znano pod imenom Microsoft 365 Chat.

Novi kopilot ponuja podobne funkcionalnosti, kot drugi kopiloti v pisarniških programih Microsoft 365. Specifično zna pregledovati zgodovino klepetov in narediti povzetke dosedanjih razprav. To velja tako za redne klepete, kot klepete med videokonferencami.

Iz razprav zna narediti povzetek pogovorov s specifičnimi ljudmi, temami ali datotekami, ki so del pogovorov. Prav tako ponuja dostop do knjižnice pozivov (prompts) v okviru nastajajoče zbirke Copilot Lab, s katerimi lahko lažje parametriziramo pogovor z umetno inteligenco. S tem naj bi lažje zastavili boljša vprašanja in dobili boljše odgovore glede na kontekst rabe.