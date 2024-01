Konzorcij NVMe izpopolnjuje svoje specifikacije za podporo procesnemu shranjevanju

Konzorcij NVM Express je posodobil svoje specifikacije z dodajanjem funkcije procesnega shranjevanja (computational storage), s čimer je ustvaril standardiziran način za aplikacije, da se pogovarjajo s pomnilniškimi napravami, ki vključujejo nekatere zmogljivosti procesiranja podatkov.

NVM Express je organizacija, ki nadzoruje specifikacije NVMe za uporabo pogonov SSD (SSD) prek vodila PCIe gostiteljskega računalnika. Nova spodobnost naslavljanja procesnega shranjevanja vključuje dva nova niza ukazov NVMe: enega za procesne programe na pomnilniški napravi in drugega za ukaze lokalnega pomnilniškega podsistema.

Nabor ukazov za procesno shranjevanje omogoča napravam NVMe, da obdelujejo podatke, ki se nahajajo v podsistemu NVM, z uporabo ukazov za upravljanje procesiranja v napravi. Medtem pa ukazi lokalnega pomnilniškega podsistema omogočajo dostop do lokalnega pomnilnika v podsistemu NVM prek ukazov NVMe. Implementirani so ukazi za branje, pisanje in kopiranje uporabniških podatkov v pomnilnik na sami napravi.

Procesno shranjevanje pokriva rešitve, v katerih je računanje tesneje povezano s shranjevanjem. Običajno je to namenjeno zmanjšanju premikanja podatkov iz pomnilniške naprave v delovni pomnilnik. Rezultat bi morali biti hitrejši odzivni časi za aplikacije, ki so kritične na dolgo latenco, kot so baze podatkov in obdelava podatkov umetne inteligence.