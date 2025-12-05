Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 5.12.2025 09:00 | Teme: igralna konzola, igre

Konzola, ki je v ZDA premagala PlayStation 5

Ni niti Nintendo Switch 2 niti zadnji Xbox. 

Nex Playground, ena najmanj znanih, a očitno najbolj priljubljenih igralnih konzol v ZDA, je dosegla nepričakovan prodajni uspeh. Po podatkih Matta Piscatelle iz Circane je konzola, ki temelji na gibanju in spominja na stare čase Kinecta ter stane 250 ameriških dolarjev, v tednu do 22. novembra presegla prodajo vsakega posameznega modela PS5 in Xbox Series X|S po številu prodanih enot. Najbolje prodajana konzola je bila Switch 2 v paketu z Mario Kart World, takoj za njo pa se je na drugem mestu uvrstil Nex Playground. Tretje mesto je zasedel PS5 Slim Digital z 1 TB prostora. Pomembno je poudariti, da podatki zajemajo posamezne izdaje igralnih konzol, kar pomeni, da se različne konfiguracije PS5 ali Xbox štejejo ločeno, vendar je dosežek Nex Playgrounda kljub temu impresiven. 

Nex Playground uporablja kamero za zaznavanje gibanja in omogoča igranje z lastnim telesom, podobno kot nekdanji Xbox Kinect. Vključuje pet vnaprej nameščenih iger, dodatno pa ponuja naročniški Play Pass s širšo knjižnico iger. Cena naročnine je 49 ameriških dolarjev za tri mesece ali 89 za celo leto.

